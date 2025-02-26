На фронте произошло 98 боевых столкновений: враг массово атакует на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений, противник нанес 69 авиационных и 4 ракетных удара. На Покровском направлении враг совершил 33 штурмовые атаки, потеряв 321 оккупанта и значительное количество техники. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.



Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 69 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 84 КАБ; 1112 ударов дронами-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения, - говорится в сообщении.

Пять штурмовых действий противника в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной отбили украинцы на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызово, продолжается одно боестолкновение.

Пять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Колодязов, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины. Наши защитники отбили три атаки противника, продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении наши воины успешно отбили атаку противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомаркового и Ступочек.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.

По предварительным подсчетам за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 321 оккупанта, 153 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили 13 единиц автомобильной техники, две пушки и три мотоцикла, кроме этого, значительно повредили танк и девять единиц автомобильной техники захватчиков, - добавили в Генштабе.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг проводил три штурмовые действия в направлении Чаривного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения, противник пытался продвинуться в районе Пятихаток.

Восемнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 415 артиллерийских обстрелов, в том числе 35 - из реактивных систем залпового огня, нанес 11 авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб.

На Приднепровском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.

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