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На фронті відбулося 98 бойових зіткнень: ворог масово атакує на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 98 бойових зіткнень: ворог масово атакує на Покровському напрямку - Генштаб

Київ  •  УНН

 • 33432 перегляди

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За добу відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав 69 авіаційних та 4 ракетних удари. На Покровському напрямку ворог здійснив 33 штурмові атаки, втративши 321 окупанта та значну кількість техніки.

З початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав 69 авіаційних та 4 ракетних удари. На Покровському напрямку ворог здійснив 33 штурмові атаки, втративши 321 окупанта та значну кількість техніки. Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 84 КАБ; 1112 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з використанням різних типів озброєння,

- йдеться у повідомленні.

П’ять штурмових дій противника в бік Вовчанська, Строївки та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.

П’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини. Наші оборонці відбили три атаки противника, тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Ступочок.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення досі тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

За попередніми підрахунками за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 321 окупанта, 153 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили 13 одиниць автомобільної техніки, дві гармати і три мотоцикли, окрім цього, значно пошкодили танк та дев’ять одиниць автомобільної техніки загарбників,

- додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 17 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив три штурмові дії в напрямку Чарівного, в той же час завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення, противник намагався просунутись в районі П’ятихаток.

Вісімнадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 35 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.

На Придніпровському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Показники зростають: скільки військових з СЗЧ вже подали рапорти на повернення26.02.25, 18:23 • 23146 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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На фронті відбулося 98 бойових зіткнень: ворог масово атакує на Покровському напрямку - Генштаб | УНН