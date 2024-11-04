На фронте произошло 226 боестолкновений, 84 из них на Кураховском направлении - Генштаб

Силы обороны продолжают мужественно защищать Украину. С начала суток произошло 226 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 04.11.2024, передает УНН.

Оккупанты нанесли 11 авиационных ударов с применением 28 КАБов, 206 ударов дронами-камикадзе и осуществили почти 2400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения, - говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили восемь атак вблизи Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 19 атак. Активность противник проявлял в районах Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вешневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

31 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Чернещины, Грековки, Колесниковки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Северском направлении захватчики один раз безуспешно штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Часового Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Враг, при поддержке авиации, семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, в настоящее время идет один бой вблизи Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Проминь, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое наши войска отражали 21 наступательное и штурмовое действие врага. Четыре из них еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, за сегодня враг потерял 260 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, два БТР и два автомобиля. Кроме того, пушка, один БТР и один автомобиль были существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 84 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка. По имеющейся информации, за сегодня враг на данном направлении потерял четыре боевые бронированные машины, пять боевых машин пехоты и один танк. Также были повреждены один танк, четыре боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты и одна зенитная установка.

На Времовском направлении оккупанты 16 раз атаковали вблизи Трудового, Большой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки. Все атаки были отбиты.

На Ореховском направлении наши войска остановили шесть атак противника в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отбили три штурма российских захватчиков.

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