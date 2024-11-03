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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 160 боевых столкновений, 72 из них на Кураховском направлении - Генштаб

На фронте произошло 160 боевых столкновений, 72 из них на Кураховском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

21:04 • 3611 просмотра

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За минувшие сутки произошло 160 боевых столкновений, из которых 72 на Кураховском направлении. Враг нанес 62 авиаудара и использовал 582 дрона-камикадзе, активные бои продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях.

С начала суток 3 ноября, российские оккупанты 160 раз атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активно враг действует на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 03.11.2024, передает УНН.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском направлении,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в настоящее время произошло 160 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло ракетный удар одной ракетой, 62 авиаудара, сбросив при этом 84 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 582 дроны-камикадзе и совершили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, также сбросили авиабомбы на Муравское, Ковали и Зрубанку.

Шестнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызово, Кругляковки, Вишневого и Першотравневого подразделения Сил обороны отбили десять штурмов. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

В Торецке и в направлении Щербиновки противник четыре раза пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, к тому же авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Дружба, Торецк и Петровка.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 27 раз атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 213 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожена артиллерийская система, боевая бронированная машина и три единицы автомобильной техники оккупанта. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения четырем артсистемам и вражескому танку.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 72 вражеских атаки. Четырнадцать из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Новоселидовки, Волченки, Кременной Балки, Антоновки и Катериновки. 

Одиннадцать раз противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в направлении Трудового на Времовском направлении, две атаки продолжаются.

Трижды безуспешно враг пытался атаковать позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

россия стягивает значительные силы на Покровское направление: НГУ раскрыла детали3 ноября 2024, 14:56 • 19600 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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