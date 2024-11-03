На фронте произошло 160 боевых столкновений, 72 из них на Кураховском направлении - Генштаб

С начала суток 3 ноября, российские оккупанты 160 раз атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активно враг действует на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 03.11.2024, передает УНН.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском направлении, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в настоящее время произошло 160 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло ракетный удар одной ракетой, 62 авиаудара, сбросив при этом 84 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 582 дроны-камикадзе и совершили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, также сбросили авиабомбы на Муравское, Ковали и Зрубанку.

Шестнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызово, Кругляковки, Вишневого и Першотравневого подразделения Сил обороны отбили десять штурмов. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

В Торецке и в направлении Щербиновки противник четыре раза пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, к тому же авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Дружба, Торецк и Петровка.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 27 раз атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 213 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожена артиллерийская система, боевая бронированная машина и три единицы автомобильной техники оккупанта. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения четырем артсистемам и вражескому танку.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 72 вражеских атаки. Четырнадцать из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Новоселидовки, Волченки, Кременной Балки, Антоновки и Катериновки.

Одиннадцать раз противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в направлении Трудового на Времовском направлении, две атаки продолжаются.

Трижды безуспешно враг пытался атаковать позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

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