На фронте произошло 157 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 157 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Враг потерял 373 военных, 2 танка и 12 ББМ, нанес 42 авиаудара и выпустил 689 дронов.
С начала этих суток произошло 157 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 15.11.2024, передает УНН.
Российские захватчики нанесли один ракетный (1 ракета), 42 авиационных (69 КАБ) удара по территории Украины. Кроме этого, было задействовано 689 дронов-камикадзе и осуществлено более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,
На Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции возле Волчанска и Высокой Яруги. Семь атак отражены силами обороны, продолжается два боестолкновения.
Потери врага в настоящее время на направлении составили 68 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено две единицы автотранспорта, 13 БпЛА и единицу специальной техники врага; также повреждены два автомобиля и две единицы спецтехники.
Купянское направление: враг проводил наступательные действия возле Колесниковки, Копанок и Надежды. Четырнадцать боев завершены, один - еще продолжается.
На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.
Северское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского.
На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил девять штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Восемь атак агрессора отбиты, продолжается бой в районе Торецка.
Покровское направление: с начала этих суток противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Наши защитники отбили 34 атаки, одно боевое столкновение до сих пор продолжается.
По имеющимся данным на это время, потери врага за сегодня составили 373 военнослужащих убитыми и ранеными; 12 боевых бронированных машин, два танка, девять автомобилей, две артсистемы, ПТРК и РЭБ уничтожены украинскими защитниками; также наши воины повредили автомобиль оккупантов.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. 14 атак оккупантов уже отбито, бои продолжаются.
На Времовском направлении бои продолжаются вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки, ситуация контролируемая.
На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.
На Курщине наши защитники отбили 21 вражескую атаку, три боестолкновения продолжаются в настоящее время,
На других направлениях - без особых изменений.
россияне на Северском направлении стягивают личный состав и технику - пресс-секретарь ОТГ «Луганск»15 нояб. 2024, 12:46 • 13950 просмотров