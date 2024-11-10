На фронте произошло 154 боестолкновений: враг интенсивно атакует на двух направлениях - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 154 боевых столкновения, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Противник нанес 48 авиационных ударов и 643 ударов дронами-камикадзе, осуществив 3632 обстрела позиций ВСУ.
С начала суток на фронте произошло 154 боевых столкновения. Больше всего боев на Покровском направлении - 35, и на Кураховском 46. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 10.11.2024, передает УНН.
С начала суток произошло 154 боевых столкновения, противник нанес 48 авиационных ударов (в частности, задействовал 85 КАБ) и 643 ударов дронами-камикадзе, совершил 3632 обстрелов позиций наших войск,
На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку Волчанска. Пять атак врага уже отражено нашими защитниками в районах Старицы и Волчанска. Враг применял авиацию и нанес три авиаудара, сбросив 4 КАБа по районам населенных пунктов Харьков, Вильча и Ольховатка.
Противник совершил три атаки на наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время все их в районах Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая уже отбиты.
На Лиманском направлении за день российские войска пять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянка. Все атаки противника остановлены.
Защитники украинской земли сдерживают натиск врага на Северском направлении, в настоящее время продолжается одна атака противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.
На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часового Яра. Враг нанес авиаудары в районах Часового Яра и Славянска.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня 14 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Там же, а также неподалеку Щербиновки активно действовала вражеская авиация. Продолжаются боевые действия в шести локациях.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидово, Лисовки, Сухого Яра и Петровки. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются. Противник применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Лисовка, Котлино, Сухая Балка, Александрополь.
По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 204 оккупанта. Уничтожено две единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА, багги и квадроцикл. Также были повреждены две единицы автомобильной техники, одна гаубица и квадроцикл.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 46 боестолкновений. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Четыре атаки еще продолжаются. Оккупанты сбрасывали КАБы по районам населенных пунктов Курахово, Романовка и Дачное.
На Времовском направлении враг 13 раз пытался прорваться к Трудовому, Константинопольскому, Успеновке и Макаровке, но этому помешали наши мужественные защитники. Восемь атак уже отбито. В то же время противник активно применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Андреевка, Великая Новоселка, Новодаровка и Зеленое Поле.
На Ореховском направлении оккупанты два раза пытались прорвать нашу оборону в районах Новоандреевки и Малой Токмачки, в то же время нанесли авиаудар по Темировке.
На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел семь неудачных штурмов.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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