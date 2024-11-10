ГУР и ОУВ «Таврия» ударили по скоплению российских десантников в Запорожской области
Киев • УНН
ГУР МОУ совместно с ОУВ «Таврия» нанесли удар по скоплению российских военных в лесопосадке Запорожской области. Уничтожены два тяжелых трала и шесть броневиков с личным составом.
Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины вместе с бойцами ОУВ "Таврия" обнаружили и нанесли удар по скоплению российских военных в Запорожской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Телеграмм-канал ГУР МОУ.
"Десантники из пскова сбились в кучу - прилетела ракета", - сообщили разведчики и рассказали детали совместного с ОУВ „Таврия" сокрушительного удара.
"Как-то оккупанты из псковской дивизии ВС РФ незаконно накопились вместе с военной техникой в лесопосадке Запорожской области, готовясь к маневру.
Захватчиков обнаружили воины ГУР МО Украины. Средствами ОУВ "Таврия" по месту скопления врага было нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении.
В результате ракетного удара уничтожены два тяжелых российских трала и личный состав внутри военных машин оккупантов. Еще четыре броневики с псковским десантом попытались убежать, но вскоре по ним тоже прилетело - сожжены все бронемашины врага, в том числе новые российские БМД-4.