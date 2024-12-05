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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте более половины боев состоялась на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте более половины боев состоялась на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 7950 просмотра

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За минувшие сутки произошло 168 боевых столкновений, противник нанес 41 авиаудар и совершил 4,8 тысяч обстрелов. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Кураховском направлениях, где было отражено по 41 вражеской атаке.

На фронте за прошедшие сутки, 4 декабря, состоялось 168 боевых столкновений. Самые активные бои состоялись на Покровском и Кураховском направлениях - там Силы обороны отбили более 80 вражеских атак. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8 утра четверга, передает УНН

Детали

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 41 авиаудар, в частности, сбросил 55 КАБ. Кроме этого, совершил более 4,8 тысяч обстрелов, из них 152 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2240 дронов-камикадзе.

Вчера, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по трем районам сосредоточения личного состава и по одному пункту управления противника.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая: 

За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялось семь вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга, Глубокое, к тому же противник активно задействовал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Першотравневого, Зеленого Гая и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Лисовка и Пушкино.

Еще плюс 1580 оккупантов 13 танков и 22 бронемашины: Генштаб обновил данные о потерях врага5 дек. 2024, 06:11 • 10037 просмотров

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 вражеский штурм. Основные наступательные усилия враг сосредоточил в районах Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций неподалеку Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях захватчики наступательных действий не проводили, однако активно применяли авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки враг 22 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 335 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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