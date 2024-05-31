На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб

С начала текущих суток, 31 мая, на фронте зафиксировали 62 боевых столкновения. самой напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, войска также пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях. Кроме того, украинские населенные пункты подвергаются артобстрелам и авиаударам с территории Российской Федерации.

На Харьковском направлении враг активизировался вблизи Липцев. Сейчас там продолжается боестолкновение. с направления Белгорода вражеские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Нескучному, из Шебекино, что на территории Российской Федерации, ударили двумя КАБами по Юрченково, а Белый колодец получил удар тремя КАБами с территории Российской Федерации по направлениям Протоновки и Шебекино.

На Куп'янському напрям окупанти наростили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. Бог тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки за підтримки авіації, де було скинуто два КАБи.

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На Лиманском направлении враг попытался штурмовать украинские позиции в районе Терн. Успеха не имел. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении оккупанты на оставляют попыток российские оккупанты о давить нашу оборону. С начала суток силы обороны отбили здесь уже пять атак. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Белогоровки, выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении противник атакует при поддержке авиации. В районе Дружбы нанесен удар 26-ю неуправляемыми авиационными ракетами. В общем, с начала суток на этом направлении произошло уже 5 боевых столкновений. Сейчас, одно еще продолжается вблизи Андреевки.

На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты проводят 11 штурмовых действий. Всего с начала суток их было уже 22.Половину из вражеских атак наши защитники успешно отбили. Сейчас идут бои вблизи Сокола, Невельского, Нетайлового и Евгеньевки. В то же время удары десятью российскими КАБами получили Воздвиженка и Александрополь.

На Кураховском направлении количество штурмовых действий агрессора возросло до четырех. Две атаки наши воины отбили, продолжаются бои вблизи Новомихайловки.

На Времовском направлении противник уже трижды атаковал с начала суток. Нанесли удар управляемой авиационной бомбой в районе Старомайорского. Все попытки врага продвинуться вперед наши воины отбили.

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На Ореховском направлении к трем предыдущим штурмовым действиям оккупантов добавилась еще одна вблизи Новоданиловки. Враждебная попытка продвинуться вперед успеха не имела.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия неподалеку крынок. Здесь с начала суток нашими воинами уже отбиты четыре вражеских штурма.

На остальных направлениях, как заявили в Генеральном штабе, обстановка без изменений.

Напомним

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