На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  22502 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  55690 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  81056 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  113129 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138040 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130371 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  187719 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112371 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  175053 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90190 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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30 мая 2024, 11:38  •  187719 просмотра
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Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  175371 просмотра
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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
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30 мая 2024, 08:04  •  175053 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  178335 просмотра

На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток 31 мая на фронте зафиксировано 62 боевых столкновения, при этом наиболее интенсивные бои идут на Покровском направлении.

Война •   •  2539 просмотра
На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб

Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг

Члены НАТО ослабили ограничения на использование Украиной предоставленного оружия для нанесения ударов по целям на территории россии по мере развития войны.

Война •   •  2369 просмотра
Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обновление данных через приложение "Резерв+" освобождает от административных штрафов, хотя физическое посещение военкомата по-прежнему необходимо.

Война •   •  13505 просмотра
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Во Франции задержали 18-летнего парня, который планировал теракт на Олимпиаде-СМИ

По данным BFMTV французские правоохранители задержали 18 летнего парня из Чечни, который мог планировать теракт в городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады.

Новости Мира •   •  4229 просмотра
Во Франции задержали 18-летнего парня, который планировал теракт на Олимпиаде-СМИ

Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены

Поселок четыре раза попал под вражеский огонь сегодня утром - полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.

Война •   •  5201 просмотра
Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены

Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину

В связи с российскими атаками на украинские электростанции, повлекшими значительные убытки и дефицит электроэнергии, "Укрэнерго" предупреждает о возможном возвращении к запланированным ограничениям потребления электроэнергии для бытовых потребителей.

Война •   •  6469 просмотра
Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину

В Херсоне прогремели несколько взрывов

В Херсоне прогремело несколько взрывов, когда российские войска обстреливали город с временно оккупированного левого берега.

Война •   •  5998 просмотра
В Херсоне прогремели несколько взрывов

Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

Индия зафиксировала рекордную температуру более 50 ° C. Больше всего пострадали перенаселенные мегаполисы. В государственных больницах информируют о количестве смертей.

Новости Мира •   •  5538 просмотра
Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

На вопрос, разрешение на удары по рф касается не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумщина, представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер: “Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться”.

Война •   •  8336 просмотра
Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники найдут способы обеспечить долгосрочную поддержку Украине, не подвергаясь блокированию.

Война •   •  7309 просмотра
Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки