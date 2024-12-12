203 боя за сутки: где на фронте горячее всего

203 боя произошло за прошедшие сутки на фронте, горячее всего - на Кураховском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, продолжает атаки наших позиций. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 15 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 24 КАБ. Кроме этого, совершил три с половиной тысячи обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 134 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более тысячи дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили четыре пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по направлениям, как сообщается, следующая:

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении захватчики 30 раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанки и в Серебрянском лесу.

На Сиверском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник проводил две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Активно применяя управляемые авиабомбы на Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию. Штурмовал украинские позиции в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лысовка, Миролюбовка, Проминь и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 29 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении противник вчера наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков", - говорится в сводке.

Как указали в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1390 оккупантов, 6 танков и 28 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага