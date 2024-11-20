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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте 139 боевых столкновений за сутки: где оккупанты атакуют больше всего

Киев  •  УНН

 • 10144 просмотра

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За минувшие сутки российские войска совершили 73 авиаудара и выпустили 1445 дронов-камикадзе по украинским позициям. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 38 штурмовых действий.

139 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, больше всего зафиксировано на Покровском направлении - 38, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.

Детали

"В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений", - говорится в сводке.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 73 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 124 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1445 дронов-камикадзе и совершили более 4,4 тысяч обстрелов, из них 173 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию, два пункта управления, склад боеприпасов и еще один другой важный объект захватчиков.

Ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении враг пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово, Первомайского и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековка, Новоегоровка, Григорьевка, Торское и Терны.

В районе Ступочек состоялось одно боестолкновение на Краматорском направлении.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил восемь атак неподалеку Торецка, Дружбы и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах Проминя, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

На Времовском направлении противник, при поддержке авиации, совершил 15 штурмов наших позиций вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили две попытки российских захватчиков продвинуться вперед, оккупанты получили жесткий отпор, понеся потери, отошли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери за сутки: террористы потеряли 1690 военных20 нояб. 2024, 05:54 • 12241 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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