На фоне войны уровень вакцинации в Украине практически не изменился, на точность данных влияет выезд людей за границу - эксперт

Уровень иммунизации в Украине остался практически таким же, как и с начала пандемии COVID-19: только 85% детей получили три дозы вакцин от коклюша, дифтерии и столбняка в течение первого года жизни, и несколько лучше охват прививками от кори, паротита и краснухи, хотя эти данные могут быть не совсем точными из-за того, что есть внутренне перемещенные украинцы и беженцы за границу. Об этом заявил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

Если ориентироваться на те официальные данные, которые мы имеем, он практически не изменился с начала пандемии COVID-19 или допандемического периода. Есть колебания, но если посмотреть на официальные данные, то в 2023 году только 85% детей первого года жизни были вакцинированы против коклюша, дифтерии и столбняка тремя дозами, как это предусмотрено календарем прививок. Немного лучше ситуация по вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи детей в 1 год и 6 лет - сказал Лапий, комментируя, как изменился уровень иммунизации за время войны.

Однако, он отметил, что эти данные могут быть "не совсем точны", учитывая то, что есть переселенцы и беженцы за границу, в том числе с детьми.

"Такие низкие показатели могут быть связаны с тем, что около 5 миллионов выехало из Украины, преимущественно дети, и дети получают прививки кто в Польше, кто в Германии и в других странах, которые предоставили убежище для украинцев, и эти данные могут не попадать в статистику", - отметил медик.

При этом, например, чтобы корь была под контролем, должно быть, по его словам, не менее 95% соответствующего возраста охвата прививками.

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