На дорогах Киева работают 187 машин для уборки - "Киевавтодор"

По данным компании, еще 231 машина ждет, чтобы выехать в случае ухудшения погоды.

"В условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными", - заявили в коммунальном предприятии.

Напомним, предприятия "Киевавтодора" подготовили 418 единиц снегоуборочной техники.