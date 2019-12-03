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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 29393 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105870 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 88101 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 105419 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117272 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147076 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147764 просмотра

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На дорогах Киева работают 187 машин для уборки - "Киевавтодор"

На дорогах Киева работают 187 машин для уборки - "Киевавтодор"

Киев  •  УНН

 • 11585 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Снег на дорогах Киева начали убирать 187 единиц спецтехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

По данным компании, еще 231 машина ждет, чтобы выехать в случае ухудшения погоды.

"В условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными", - заявили в коммунальном предприятии.

Напомним, предприятия "Киевавтодора" подготовили 418 единиц снегоуборочной техники.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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