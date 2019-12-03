На дорогах Києва працюють 187 машин для прибирання – "Київавтодор"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сніг на дорогах Києва почали прибирати 187 одиниць спецтехніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".
За даними компанії, ще 231 машина чекає, щоб виїхати в разі погіршення погоди.
"В умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими", – заявили у комунальному підприємстві.
Нагадаємо, підприємства "Київавтодору" підготували 418 одиниць снігоприбиральної техніки.