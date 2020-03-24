В Донецкой области разоблачили четырех фальшивых продавцов масок и антисептиков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100868 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106190 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105138 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113857 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100968 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105400 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106675 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131586 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Донецкой области разоблачили четырех фальшивых продавцов масок и антисептиков

В Донецкой области разоблачили четырех фальшивых продавцов масок и антисептиков

Киев  •  УНН

 • 14462 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Донецкой области за последние несколько дней полиция зафиксировала четыре факта мошенничества на предметах индивидуальной защиты: масках, антисептиках и бесконтактных термометрах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Только за последние два дня полицейские зарегистрировали 4 объявления от фальшивых продавцов, которые предлагали приобрести у них антисептики и другие медицинские средства. Сомнительная информация распространяется на сайтах объявлений и в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Сообщается, что жителям Донецкой области предлагали купить антисептики, защитные маки, бесконтактные термометры и другое. Объявления были размещены на сайтах, онлайн-платформах по продаже товаров и социальных сетях. Требование, которое объединяло всех продавцов - деньги вперед. Однако товар покупатели так и не получили.

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Среди пострадавших оказался житель Славянска, который перечислил за несуществующие маски 30 тысяч гривен. А также женщина из Мариуполя, которая понесла убытки почти на тысячу гривен, в то время, как двое покровчанок потеряли на двоих 6 тысяч гривен.

"Кроме того, в интернете начала распространяться ложная информация о службе бесплатного обследования населения и выдаче дезинфицирующих средств. Акцент аферисты сделали на более доверительную аудиторию - пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и других. Якобы именно они будут обслуживаться в первую очередь. Однако большинство телефонных номеров, которые были указаны для справок, принадлежали интернет-магазинам медицинских товаров", - отметили в полиции.

Сейчас полицейские проверяют каждое сообщение о продаже медицинских товаров и призывают жителей региона сохранять спокойствие и рассудительно смотреть на ситуацию: покупать предметы безопасности только в аптечных учреждениях; не перечислять деньги, не получив товар и выбирать только проверенных продавцов.

Напомним, что в Донецкой области оштрафовали двух предпринимателей более чем на 50 тыс. грн за нарушение карантина.

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