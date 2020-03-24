В Донецкой области разоблачили четырех фальшивых продавцов масок и антисептиков

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Донецкой области за последние несколько дней полиция зафиксировала четыре факта мошенничества на предметах индивидуальной защиты: масках, антисептиках и бесконтактных термометрах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.