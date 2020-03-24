В Донецкой области разоблачили четырех фальшивых продавцов масок и антисептиков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Донецкой области за последние несколько дней полиция зафиксировала четыре факта мошенничества на предметах индивидуальной защиты: масках, антисептиках и бесконтактных термометрах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Только за последние два дня полицейские зарегистрировали 4 объявления от фальшивых продавцов, которые предлагали приобрести у них антисептики и другие медицинские средства. Сомнительная информация распространяется на сайтах объявлений и в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Сообщается, что жителям Донецкой области предлагали купить антисептики, защитные маки, бесконтактные термометры и другое. Объявления были размещены на сайтах, онлайн-платформах по продаже товаров и социальных сетях. Требование, которое объединяло всех продавцов - деньги вперед. Однако товар покупатели так и не получили.
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Среди пострадавших оказался житель Славянска, который перечислил за несуществующие маски 30 тысяч гривен. А также женщина из Мариуполя, которая понесла убытки почти на тысячу гривен, в то время, как двое покровчанок потеряли на двоих 6 тысяч гривен.
"Кроме того, в интернете начала распространяться ложная информация о службе бесплатного обследования населения и выдаче дезинфицирующих средств. Акцент аферисты сделали на более доверительную аудиторию - пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и других. Якобы именно они будут обслуживаться в первую очередь. Однако большинство телефонных номеров, которые были указаны для справок, принадлежали интернет-магазинам медицинских товаров", - отметили в полиции.
Сейчас полицейские проверяют каждое сообщение о продаже медицинских товаров и призывают жителей региона сохранять спокойствие и рассудительно смотреть на ситуацию: покупать предметы безопасности только в аптечных учреждениях; не перечислять деньги, не получив товар и выбирать только проверенных продавцов.
Напомним, что в Донецкой области оштрафовали двух предпринимателей более чем на 50 тыс. грн за нарушение карантина.