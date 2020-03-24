На Донеччині викрили чотирьох фальшивих продавців масок та антисептиків

КИЇВ. 24 березня. УНН. На Донеччині за останні кілька днів поліція зафіксувала чотири факти шахрайства на предметах індивідуального захисту: масках, антисептиках та безконтактних термометрах. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.