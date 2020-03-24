На Донеччині викрили чотирьох фальшивих продавців масок та антисептиків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Донеччині за останні кілька днів поліція зафіксувала чотири факти шахрайства на предметах індивідуального захисту: масках, антисептиках та безконтактних термометрах. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"Тільки за останні два дні поліцейські зареєстрували 4 оголошення від фальшивих продавців, які пропонували придбати у них антисептики та інші медичні засоби. Сумнівна інформація поширюється на сайтах оголошень і в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що мешканцям Донеччини пропонували купити антисептики, захисні маки, безконтактні термометри та інше. Оголошення були розміщені на сайтах, онлайн-платформах з продажу товарів та соціальних мережах. Вимога, яка об’єднувала всіх продавців, - гроші вперед. Проте товар покупці так і не отримали.
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Серед потерпілих опинився житель Слов’янська, який перерахував за неіснуючі маски 30 тисяч гривень. А також жінка з Маріуполя, яка зазнала збитків майже на тисячу гривень, у той час, як двоє покровчанок втратили на двох 6 тисяч гривень.
"Крім того, в інтернеті почала поширюватися неправдива інформація про службу безкоштовного обстеження населення та видачу дезінфікуючих засобів. Акцент аферисти зробили на більш довірливу аудиторію – пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених та інших. Нібито саме вони будуть обслуговуватися в першу чергу. Проте більшість телефонних номерів, які були вказані для довідок, належали інтернет-магазинам медичних товарів", - зазначили у поліції.
Наразі поліцейські перевіряють кожне повідомлення про продаж медичних товарів та закликають мешканців регіону зберігати спокій та розважливо дивитися на ситуацію: купувати предмети безпеки тільки в аптечних закладах; не перераховувати гроші, не отримавши товар та обирати тільки перевірених продавців.
Нагадаємо, що на Донеччині оштрафували двох підприємців на понад 50 тис. грн через порушення карантину.