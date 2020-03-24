На Донеччині оштрафували двох підприємців на понад 50 тис. грн через порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Донеччині власницю торгівельного павільйону та продавця непродовольчих товарів оштрафували на загальну суму понад 50 тисяч гривень через порушення правил карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
“Суди Донецької області розглянули перші два адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП “Порушення правил щодо карантину людей”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у Кураховому поліцейські винесли постанову на власницю торгівельного павільйону, де було організовано продаж і вживання спиртних напоїв. Жінка не припинила роботу закладу і продовжувала приймати відвідувачів, чим порушила санітарно-протиепідемічні правила в період дії карантину. За рішенням суду, вона має сплатити у місцевий бюджет 34 000 гривень штрафу.
Аналогічне рішення прийняв суд в Слов’янську, де до відповідальності притягнено продавця магазину непродовольчих товарів. На особу накладено штраф в розмірі 17000 гривень.
За даними поліції, станом на ранок 24 березня на Донеччині складено 145 адміністративних протоколів відносно суб’єктів господарювання та пасажирських перевізників, які порушили правила карантину, незважаючи на попередження правоохоронців.
Нагадаємо, на Кіровоградщині за фактом недотримання правил карантину поліцейські склали 18 адмінпротоколів.