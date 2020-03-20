На Кіровоградщині поліцейські склали майже 20 адмінпротоколів через недотримання карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Кіровоградщині за фактом недотримання правил карантину поліцейські склали 18 адмінпротоколів. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.
"Поліцейські вже склали 18 адмінпротоколів за фактом недотримання правил карантину. Порушити обмеження намагались деякі кафе та магазини на Кіровоградщині. Тепер вони нестимуть за це відповідальність", - зазначив Балонь.
Він наголосив, що мобільні групи, до яких входять представники територіальних органів поліції, держспоживслужби та ДСНС, будуть проводити рейди щоденно без жодних вихідних.
"Правила однакові для всіх! Карантин введений з профілактичною метою задля здоров'я та безпеки громадян. Будьте відповідальними!", - додав Балонь.
Нагадаємо, поліцейські в Україні склали 405 адмінпротоколів та розпочали 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину, введеного на фоні ситуації з коронавірусом.