В Кировоградской области полицейские составили почти 20 админпротоколов за несоблюдения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Кировоградской области по факту несоблюдения правил карантина полицейские составили 18 админпротоколов. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.
"Полицейские уже составили 18 админпротоколов по факту несоблюдения правил карантина. Нарушить ограничения пытались некоторые кафе и магазины в Кировоградской области. Теперь они будут нести за это ответственность", - отметил Балонь.
Он отметил, что мобильные группы, в которые входят представители территориальных органов полиции, госпотребслужбы и ГСЧС, будут проводить рейды ежедневно без выходных.
"Правила одинаковы для всех! Карантин введен с профилактической целью для здоровья и безопасности граждан. Будьте ответственными!", - добавил Балонь.
Напомним, полицейские в Украине составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина, введенного на фоне ситуации с коронавирусом.