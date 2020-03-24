В Донецкой области оштрафовали двух предпринимателей более чем на 50 тыс. грн за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Донецкой области владелицу торгового павильона и продавца непродовольственных товаров оштрафовали на общую сумму более 50 тыс. гривен за нарушения правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Суды Донецкой области рассмотрели первые два административных протокола по ст. 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Курахово полицейские вынесли постановление на владелицу торгового павильона, где было организовано продажу и употребление спиртных напитков. Женщина не прекратила работу учреждения и продолжала принимать посетителей, чем нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина. По решению суда, он должен уплатить в местный бюджет 34 тыс. гривен штрафа.
Аналогичное решение принял суд в Славянске, где к ответственности привлечено продавца магазина непродовольственных товаров. На лицо наложен штраф в размере 17 тыс. гривен.
По данным полиции, по состоянию на утро 24 марта в Донецкой области составлено 145 административных протоколов в отношении субъектов хозяйствования и пассажирских перевозчиков, которые нарушили правила карантина, несмотря на предупреждение правоохранителей.
Напомним, в Кировоградской области по факту несоблюдения правил карантина полицейские составили 18 админпротоколов.