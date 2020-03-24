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5 марта, 18:37 • 100863 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 104168 просмотра

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В Донецкой области оштрафовали двух предпринимателей более чем на 50 тыс. грн за нарушение карантина

В Донецкой области оштрафовали двух предпринимателей более чем на 50 тыс. грн за нарушение карантина

Киев  •  УНН

 • 13311 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Донецкой области владелицу торгового павильона и продавца непродовольственных товаров оштрафовали на общую сумму более 50 тыс. гривен за нарушения правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Суды Донецкой области рассмотрели первые два административных протокола по ст. 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Курахово полицейские вынесли постановление на владелицу торгового павильона, где было организовано продажу и употребление спиртных напитков. Женщина не прекратила работу учреждения и продолжала принимать посетителей, чем нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина. По решению суда, он должен уплатить в местный бюджет 34 тыс. гривен штрафа.

Аналогичное решение принял суд в Славянске, где к ответственности привлечено продавца магазина непродовольственных товаров. На лицо наложен штраф в размере 17 тыс. гривен.

По данным полиции, по состоянию на утро 24 марта в Донецкой области составлено 145 административных протоколов в отношении субъектов хозяйствования и пассажирских перевозчиков, которые нарушили правила карантина, несмотря на предупреждение правоохранителей.

Напомним, в Кировоградской области по факту несоблюдения правил карантина полицейские составили 18 админпротоколов.

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