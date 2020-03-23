У Луганській області підготовлені 195 лікарняних ліжок на випадок інфікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На території Луганської області підготовлені 195 лікарняних ліжок на випадок інфікування COVID-19, пише УНН з посиланням на повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Станом на 07:00 23 березня, згідно даних Луганської ОДА, на території вільної Луганщини не зафіксовано жодного випадку захворювань на коронавірус. Одну особу перевіряли на наявність вірусу, але тести показали відсутність інфекції. У медичних закладах регіону підготовлено 195 ліжок для госпіталізації осіб з підозрою на зараження коронавірусом, загалом нараховується 64 апарати для штучної вентиляції легень.
У міністерстві зазначили, що у “той же час на Донеччині зафіксовано 1 випадок зараження коронавірусом. Внаслідок чого на території області рішенням обласної комісії ТЕБ та НС 21 березня введено режим надзвичайної ситуації. Державні і правоохоронні органи переведені на посилений режим роботи, вводиться низка додаткових обмежень щодо роботи ринків продовольчих і непродовольчих товарів”.
Донецька ОДА виділила кошти на придбання ампліфікатору для проведення діагностики коронавірусу, з державного резерву область отримала 980 тисяч захисних масок. Медики розгортають додаткові ліжка та інфекційні бокси на випадок збільшення кількості пацієнтів.
“Зараз Мінреінтеграції докладає зусиль, щоб отримати додаткове державне фінансування, міжнародну допомогу і збільшити за рахунок цього спроможності медичних закладів в Донецькій, Луганській і Херсонській областях. В першу чергу, ми маємо піклуватися про людей на підконтрольних територіях” — зауважив віце-прем’єр з питань реінтеграції Олексій Резніков.
Зважаючи на динаміку діагностування нових випадків захворювання, є підстави очікувати посилення карантинних заходів протягом тижня.
Додамо, у Мінреінтеграції розповіли, як поводять себе ватажки бойовиків під час карантину щодо КПВВ.