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В Луганской области подготовлены 195 больничных коек на случай инфицирования COVID-19

В Луганской области подготовлены 195 больничных коек на случай инфицирования COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11513 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. На территории Луганской области подготовлены 195 больничных коек на случай инфицирования COVID-19, пишет УНН со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По состоянию на 07:00 23 марта, согласно данным Луганской ОГА, на территории свободной части Луганской области не зафиксировано ни одного случая заболеваний коронавирусом. Одного человека проверяли на наличие вируса, но тесты показали отсутствие инфекции. В медицинских учреждениях региона подготовлено 195 коек для госпитализации лиц с подозрением на заражение коронавирусом, в общем насчитывается 64 аппараты для искусственной вентиляции легких.

В министерстве отметили, что в “то же время в Донецкой области зафиксирован 1 случай заражения коронавирусом. В результате на территории области решением областной комиссии ТЭБ и ЧС 21 марта введен режим чрезвычайной ситуации. Государственные и правоохранительные органы переведены на усиленный режим работы, вводится ряд дополнительных ограничений по работе рынков продовольственных и непродовольственных товаров”.

Донецкая ОГА выделила средства на приобретение амплификатора для проведения диагностики коронавируса, из государственного резерва область получила 980 тысяч защитных масок. Медики разворачивают дополнительные кровати и инфекционные боксы на случай увеличения количества пациентов.

“Сейчас Минреинтеграции принимает ряд усилий, чтобы получить дополнительное государственное финансирование, международную помощь и увеличить за счет этого способности медицинских учреждений в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. В первую очередь, мы должны заботиться о людях на подконтрольных территориях”, — заметил вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Учитывая динамику диагностирования новых случаев заболевания, есть основания ожидать усиления карантинных мероприятий в течение недели.

Добавим, в Минреинтеграции рассказали, как ведут себя главари боевиков во время карантина касательно КПВВ.

Украинские Национальные Новости

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