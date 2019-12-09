В Донецкой области при пожаре погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В городе Светлодарск Донецкой области в результате пожара в многоквартирном доме погиб мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 8 декабря, в 19:24, на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Победы в городе Светлодарск Донецкой области.
На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилом доме.
Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины, 1957 года рождения.
Спасатели локализовали пожар в 19:33 и ликвидировали в 19:40.
Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Напомним, в Одессе во время тушения пожара в жилом доме обнаружены тела двух погибших.