На Донеччині на пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У місті Світлодарськ Донецької області в результаті пожежі у багатоквартирному будинку загинув чоловік. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 8 грудня, о 19:24, на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Перемоги у місті Світлодарськ Донецької області.
На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа сталася в двокімнатній квартирі на 4-му поверсі 5-ти поверхового житловому будинку.
Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка, 1957 року народження.
Рятувальники локалізували пожежу о 19:33 та ліквідували о 19:40.
Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння.
Нагадаємо, в Одесі під час гасіння пожежі у житловому будинку виявили тіла двох загиблих.