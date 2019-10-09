На Донбассе зафиксировано 17 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. С начала текущих суток боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов, а именно неподалеку Песков, дважды вблизи Лебединского, вблизи Пищевика, неподалеку Николаевки, Новотроицкого и вблизи Новогнатовки, вблизи Красногоровки, неподалеку Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов, а именно вблизи Новолуганского, дважды в районе Золотого (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), неподалеку Золотого (из направления Первомайска - враг обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм), вблизи Майорска, дважды неподалеку Крымского, вблизи Авдеевки.
"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - проинформировали в штабе ООС.
Напомним, за минувшие сутки, 8 октября, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня.