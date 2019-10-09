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На Донбасі зафіксовано 17 ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З початку поточної доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресцентр штабу ООС.

На Донбасі зафіксовано 17 ворожих обстрілів

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів, а саме неподалік Пісків, двічі поблизу Лебединського, поблизу Пищевика, неподалік Миколаївки, Новотроїцького та поблизу Новогнатівки, поблизу Красногорівки, неподалік Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів, а саме поблизу Новолуганського, двічі в районі Золотого (з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї), неподалік Золотого (з напрямку Первомайська – ворог обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм), поблизу Майорська, двічі неподалік Кримського, поблизу Авдіївки.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - проінформували у штабі ООС.

Нагадаємо, минулої доби, 8 жовтня, бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню.

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