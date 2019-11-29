На Донбассе за неделю ликвидировали десять боевиков - штаб ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За неделю в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины потери боевиков составили 25 человек, в том числе, 10 боевиков были ликвидированы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
"По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов было ликвидировано, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага", - говорится в сообщении.
В пресс-центре напомнили, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам, в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Как сообщал УНН, 28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.