На Донбассе за неделю ликвидировали десять боевиков - штаб ООС

"По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов было ликвидировано, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага", - говорится в сообщении.

В пресс-центре напомнили, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам, в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщал УНН, 28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.