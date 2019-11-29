На Донбасі за тиждень ліквідували десятеро бойовиків - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За тиждень в районі проведення операції Об'єднаних сил на сході України втрати бойовиків склали 25 осіб, зокрема, 10 бойовиків було ліквідовано. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 22 по 28 листопада 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації склали 25 осіб. 10 окупантів було ліквідовано, а ще 15 осіб складають санітарні втрати ворога", - йдеться в повідомленні.
У пресцентрі нагадали, що військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по російським окупантам, у разі загрози життю та здоров'ю українських воїнів і спробах захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
Як повідомляв УНН, 28 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.