На Донбассе возобновили прекращенное в 2014 году движение поездов в прифронтовой город

"Укрзализныця возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная - Скотоватая в Донецкой области, которое не осуществлялось здесь с 2014 года. Сегодня по этому маршруту отправился первый поезд. Всего на обновленном участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов", - сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Указано, что для восстановления курсирования поездов на этом участке было восстановлено поврежденный обстрелами фасад здания вокзала Скотоватая, систему отопления и внутреннюю отделку. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.

Сообщается, что с 30 декабря до станции Скотоватая будут курсировать две пары пригородных электропоездов.

Напомним, о проведении работ по восстановлению железнодорожного сообщения с прифронтовым Верхнеторецком стало известно 21 декабря.