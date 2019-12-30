На Донбасі відновили припинений у 2014 році рух поїздів до прифронтового міста
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Укрзалізниця відновила рух приміських поїздів на дільниці Фенольна — Скотувата, що у районі прифронтового Верхньоторецького в Донецькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УЗ.
"Укрзалізниця відновила рух приміських поїздів на дільниці Фенольна — Скотувата в Донецькій області, який не здійснювався тут з 2014 року. Сьогодні за цим маршрутом вирушив перший поїзд. Загалом на поновленій дільниці курсуватимуть дві пари приміських електропоїздів", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Вказано, що для відновлення курсування поїздів на цій дільниці було відновлено пошкоджений обстрілами фасад будівлі вокзалу Скотувата, систему опалення та внутрішнє оздоблення. Для забезпечення безпеки пасажирів та організації роботи відділу поліції встановлено додатковий паркан, організована система відеоспостереження.
Повідомляється, що з 30 грудня до станції Скотувата курсуватимуть дві пари приміських електропоїздів.
Нагадаємо, про проведення робіт з відновлення залізничного сполучення з прифронтовим Верхньоторецьким стало відомо 21 грудня.