На доклинические исследования кандидата украинской вакцины от COVID-19 государство не дало ни копейки - Матиос

"Это не вакцина, там точно было сказано, что это кандидат на вакцину. Почему кандидат на вакцину? Они должны пройти клинические исследования. Доклинические исследования проведены в нескольких, не буду сейчас называть точную цифру, и где это проводилось, в нескольких международных лабораториях, которые подтвердили доклинические исследования. И самое основное - действительно, ни копейки денег государство не давало на проведение исследований", - сказал Матиос.

Он отметил, что государство должно через разведку или напрямую, если имеет способность, купить все, что должно спасать людей.

"Израиль так делал всегда: если не было технологии - они через третьи страны, не признавая своих врагов, забирали то, что им нужно. Поэтому надо покупать то, что есть. Если его нет - надо развивать и пробовать свое", - отметил бывший военный прокурор.

По его словам, он был в институте в Киеве, где проводятся и проводились исследования.

"Я не специалист в эпидемиологии, я не специалист в медицине, но я понял одну отличную вещь: эта вакцина является назальной. То есть она является спрейной, которая должна действовать через дыхательные пути. Это нос, рот - для любого человека. Это не инъекция", - добавил чиновник.

Напомним, ранее доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявлял, что государство не потратило ни копейки на разработку вакцины от COVID-19. Также он рассказал о особенности разработки украинской вакцины против коронавируса.