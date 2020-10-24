На доклинические исследования кандидата украинской вакцины от COVID-19 государство не дало ни копейки - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На проведение доклинических исследований кандидата на вакцину от COVID-19 Украина не давало ни копейки. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил адвокат, бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"Это не вакцина, там точно было сказано, что это кандидат на вакцину. Почему кандидат на вакцину? Они должны пройти клинические исследования. Доклинические исследования проведены в нескольких, не буду сейчас называть точную цифру, и где это проводилось, в нескольких международных лабораториях, которые подтвердили доклинические исследования. И самое основное - действительно, ни копейки денег государство не давало на проведение исследований", - сказал Матиос.
Он отметил, что государство должно через разведку или напрямую, если имеет способность, купить все, что должно спасать людей.
"Израиль так делал всегда: если не было технологии - они через третьи страны, не признавая своих врагов, забирали то, что им нужно. Поэтому надо покупать то, что есть. Если его нет - надо развивать и пробовать свое", - отметил бывший военный прокурор.
По его словам, он был в институте в Киеве, где проводятся и проводились исследования.
"Я не специалист в эпидемиологии, я не специалист в медицине, но я понял одну отличную вещь: эта вакцина является назальной. То есть она является спрейной, которая должна действовать через дыхательные пути. Это нос, рот - для любого человека. Это не инъекция", - добавил чиновник.
Напомним, ранее доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявлял, что государство не потратило ни копейки на разработку вакцины от COVID-19. Также он рассказал о особенности разработки украинской вакцины против коронавируса.