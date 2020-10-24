На доклінічні дослідження кандидата української вакцини від COVID-19 держава не дала ні копійки - Матіос

"Це не вакцина, там точно було сказано, що це кандидат на вакцину. Чому кандидат на вакцину? Вони повинні пройти клінічні дослідження. Доклінічні дослідження проведені у декількох, не буду зараз називати точну цифру, і де це проводилось, у декількох міжнародних лабораторіях, які підтвердили доклінічні дослідження. І найосновніше - дійсно, жодної копійки грошей держава не давала на проведення цих досліджень", - сказав Матіос.

Він зазначив, що держава повинна через розвідку чи напряму, якщо має спроможність, купити все, що має рятувати людей.

"Ізраїль так робив завжди: якщо не було технології - вони через треті країни, не визнаючи своїх ворогів, забирали те, що їм потрібно. Тому треба купляти те, що є. Якщо його нема - треба розвивати і пробувати своє", - зазначив колишній військовий прокурор.

За його словами, він був у інституті у Києві, де проводяться і проводилися дослідження.

"Я не фахівець в епідеміології, я не фахівець у медицині, але я зрозумів одну відмінну річ: ця вакцина є назальною. Тобто вона є спрейною, яка повинна діяти через дихальні шляхи. Це ніс, рот - для будь-якої людини. Це не ін’єкція", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше доктор медичних наук Михайло Фаворов заявляв, що держава не витратила жодної копійки на розробку вакцини від COVID-19. Також він розповів про особливості розробки української вакцини проти коронавірусу.