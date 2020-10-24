На доклінічні дослідження кандидата української вакцини від COVID-19 держава не дала ні копійки - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На проведення доклінічних досліджень кандидата на вакцину від COVID-19 Україна не давала жодної копійки. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив адвокат, колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
"Це не вакцина, там точно було сказано, що це кандидат на вакцину. Чому кандидат на вакцину? Вони повинні пройти клінічні дослідження. Доклінічні дослідження проведені у декількох, не буду зараз називати точну цифру, і де це проводилось, у декількох міжнародних лабораторіях, які підтвердили доклінічні дослідження. І найосновніше - дійсно, жодної копійки грошей держава не давала на проведення цих досліджень", - сказав Матіос.
Він зазначив, що держава повинна через розвідку чи напряму, якщо має спроможність, купити все, що має рятувати людей.
"Ізраїль так робив завжди: якщо не було технології - вони через треті країни, не визнаючи своїх ворогів, забирали те, що їм потрібно. Тому треба купляти те, що є. Якщо його нема - треба розвивати і пробувати своє", - зазначив колишній військовий прокурор.
За його словами, він був у інституті у Києві, де проводяться і проводилися дослідження.
"Я не фахівець в епідеміології, я не фахівець у медицині, але я зрозумів одну відмінну річ: ця вакцина є назальною. Тобто вона є спрейною, яка повинна діяти через дихальні шляхи. Це ніс, рот - для будь-якої людини. Це не ін’єкція", - додав чиновник.
Нагадаємо, раніше доктор медичних наук Михайло Фаворов заявляв, що держава не витратила жодної копійки на розробку вакцини від COVID-19. Також він розповів про особливості розробки української вакцини проти коронавірусу.