На Днепропетровщину прибыло 8 "скорых" из Краматорска, еще 25 - в пути

Цитата

"8 "скорых" только что забрали раненых из Краматорска на границе с Донецкой областью и сейчас везут в наши больницы. Еще 25 "скорых" едут в Краматорск", - сообщил глава ОГА.

Детали

По словам Резниченко, и детей, и взрослых доставляют в разные больницы области.

Он заверил, что в области имеются все необходимые медикаменты.

Ранее

Как писал УНН, в Краматорске начинается экстренная эвакуация населения автомобильным транспортом. Людей будут подвозить к железнодорожным станциям, откуда они поездами будут добираться до других регионов Украины.

Напомним

8 апреля вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых в основном были женщины и дети.

В результате ракетного удара по территории железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области погибло 50 человек, среди которых 5 детей.