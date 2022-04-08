На Дніпропетровщину прибуло 8 "швидких" з Краматорська, ще 25 – в дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. До Дніпропетровської області прибувають постраждалі внаслідок авіаудару, який сьогодні завдали окупанти по залізничному вокзалу Краматорська. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"8 "швидких" щойно забрали поранених з Краматорська на кордоні з Донецькою областю і зараз везуть до наших лікарень. Ще 25 "швидких" їдуть до Краматорська", - повідомив очільник ОДА.
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Зі слів Резніченко, і дітей, і дорослих доправляєють у різні лікарні області.
Він запевнив, що в області наявні всі необхідні медикаменти.
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Як писав УНН, у Краматорську розпочинається екстрена евакуація населення автомобільним транспортом. Людей будуть підвозити до залізничних станцій, звідки вони потягами добиратимуться до інших регіонів України.
Нагадаємо
8 квітня збройні сили рф завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.
На момент удару відбувалася евакуація населення, на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких здебільшого були жінки та діти.
Внаслідок ракетного удару по території залізничного вокзалу Краматорська Донецької області загинуло 50 людей, серед яких 5 дітей.