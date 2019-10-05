В Днепропетровской области задержали пророссийского агитатора
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. СБУ задержала в Днепропетровской области пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества" русской православной церкви и монархизма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба СБУ.
"Мужчина активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественно политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и" присоединение "в РФ на условиях федерализации. Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" террористов", - говорится в сообщении.
Частный таксист из Днепра открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира".
В частности, значительный общественный резонанс в ноябре 2018 года получила освещенная в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Днепропетровской области разоблачили пророссийского агитатора, которого завербовала ФСБ.