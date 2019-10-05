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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Дніпропетровщині затримали проросійського агітатора

Київ • УНН

 • 8444 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. СБУ затримала на Дніпропетровщині проросійського агітатора, який позиціонував себе як прихильник "російського козацтва" російської православної церкви та монархізму. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

На Дніпропетровщині затримали проросійського агітатора

"Чоловік активно підтримував тимчасову окупацію АР Крим і частин Донецької та Луганської областей. Для дестабілізації суспільно політичної ситуації в регіоні він у соціальних мережах агітував за відділення області від України і "приєднання" до РФ на умовах федералізації. Задокументовано, що зловмисник також підтримував контакти із членами так званих "козачих формувань" терористів", - сказано у повідомленні.

Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на власному авто агітацію символіки країни-агресора та пропагував клієнтам фейкові ідеї "русского мира".

Зокрема, значного суспільного резонансу в листопаді 2018 року набула висвітлена у ЗМІ конфліктна ситуація між вказаною особою та волонтеркою з Дніпра, якій він намагався нав’язати свої погляди.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили заборонену комуністичну символіку, георгіївські стрічки, засоби зв'язку та комп’ютерну техніку.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили проросійського агітатора, якого завербувала ФСБ.

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