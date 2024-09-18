Правоохранители Днепропетровщины разоблачили и пресекли противоправную деятельность 25-летнего хакера-самоучки из города Каменское, который продавал базы данных тысяч пользователей. Об этом сообщает Киберполиция Украины, пишет УНН.

Киберполицейские разоблачили 25-летнего жителя Днепропетровщины, который взломал около 10 тыс. электронных почтовых ящиков граждан для похищения и продажи персональных и финансовых данных потерпевших. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 15 лет заключения, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с начала 2024 года мужчина с помощью внедрения вредоносного программного кода (так называемые SQL-инъекции) взламывал серверы различных веб-ресурсов, в частности сайтов знакомств, и получал списки электронных почт пользователей, к которым в дальнейшем осуществлял подбор пароля с применением специального программного обеспечения. Сленговое название такого метода взлома - брутфорс (от англ. brute force - грубая сила).

Таким образом фигурант получил авторизационные данные от электронных почтовых ящиков более 10 тыс. пользователей из разных стран.

Специализированное программное обеспечение для вмешательства в работу электронных сетей и автоматического подбора паролей хакер приобрел в интернете. В дальнейшем злоумышленник осуществлял вход в скомпрометированные аккаунты пользователей, которые не были защищены двухфакторной аутентификацией. Таким образом хакер получал информацию, необходимую для доступа к криптокошелькам жертв и присваивал их виртуальные активы. Из "отработанных" аккаунтов злоумышленник формировал базы данных для продажи в даркнете.

Киберполицейские установили около 10 учетных записей фигуранта на различных хакерских форумах, часть из которых администрируется из РФ.

Ранее в этом году правоохранители при силовой поддержке спецподразделения ТОР провели обыски по адресу проживания фигуранта и в автомобиле, которым он пользовался. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 1 ст. 361-2 (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Проверяется возможность сотрудничества фигуранта с агентами врага. Продолжаются следственные действия для установления полного круга потерпевших и размера нанесенного ущерба. Возможна дополнительная квалификация.

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