Хакеры из Чернигова обманули граждан США на более 1,2 миллиона гривен
Киев • УНН
Полиция разоблачила хакерскую группировку из Чернигова, которая обманом получила контроль над компьютерами граждан США. Злоумышленники покупали технику, используя учетные записи потерпевших на торговых платформах.
Правоохранители обезвредили хакерскую группировку из Чернигова, которая обманула граждан США на более 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что злоумышленники прикрепляли вредоносные программы к ссылкам об обновлении компьютерного обеспечения, которые были в открытом онлайн-доступе.
Хакеры получили несанкционированный контроль над сетью компьютеров почти тысячи граждан США. Используя их учетные записи на американских торговых платформах, правонарушители покупали ценную технику и рассчитывались карточками потерпевших,
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