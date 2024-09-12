Хакеры из Чернигова обманули граждан США на более 1,2 миллиона гривен

Правоохранители обезвредили хакерскую группировку из Чернигова, которая обманула граждан США на более 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что злоумышленники прикрепляли вредоносные программы к ссылкам об обновлении компьютерного обеспечения, которые были в открытом онлайн-доступе.

Хакеры получили несанкционированный контроль над сетью компьютеров почти тысячи граждан США. Используя их учетные записи на американских торговых платформах, правонарушители покупали ценную технику и рассчитывались карточками потерпевших, - говорится в сообщении.

Украинские полицейские установили личности преступников. Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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