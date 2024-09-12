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Хакери з Чернігова ошукали громадян США на понад 1,2 мільйона гривень

Хакери з Чернігова ошукали громадян США на понад 1,2 мільйона гривень

Київ • УНН

 • 13309 перегляди

Поліція викрила хакерське угруповання з Чернігова, яке обманом отримало контроль над комп'ютерами громадян США. Зловмисники купували техніку, використовуючи облікові записи потерпілих на торгових платформах.

Правоохоронці знешкодили хакерське угруповання з Чернігова, яке ошукало громадян США на понад 1,2 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що зловмисники прикріплювали шкідливі програми до посилань про оновлення компʼютерного забезпечення, які були у відкритому онлайн-доступі.

Хакери отримали несанкціонований контроль над мережею комп’ютерів майже тисячі громадян США. Використовуючи їх облікові запис на американських торгових платформах, правопорушники купували коштовну техніку та розраховувались картками потерпілих,

- йдеться у повідомленні.

Українські поліцейські встановили особи злочинців. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п‘ятнадцяти років позбавлення волі.

На Буковині злочинна група шахраїв під приводом працевлаштування оформляли кредити на громадян20.06.24, 14:09 • 9843 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП

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