Хакери з Чернігова ошукали громадян США на понад 1,2 мільйона гривень
Київ • УНН
Поліція викрила хакерське угруповання з Чернігова, яке обманом отримало контроль над комп'ютерами громадян США. Зловмисники купували техніку, використовуючи облікові записи потерпілих на торгових платформах.
Правоохоронці знешкодили хакерське угруповання з Чернігова, яке ошукало громадян США на понад 1,2 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, пише УНН.
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Зазначається, що зловмисники прикріплювали шкідливі програми до посилань про оновлення компʼютерного забезпечення, які були у відкритому онлайн-доступі.
Хакери отримали несанкціонований контроль над мережею комп’ютерів майже тисячі громадян США. Використовуючи їх облікові запис на американських торгових платформах, правопорушники купували коштовну техніку та розраховувались картками потерпілих,
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