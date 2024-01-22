На Днепропетровщине российский агент осужден за государственную измену на 15 лет заключения
Киев • УНН
44-летний российский агент из Синельниковского района, которого дистанционно завербовал российский офицер, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Агент фиксировал для России маршруты полетов украинских военных самолетов и отслеживал передвижение военной техники.
На основании собранных доказательств суд назначил 15 лет заключения для 44-летнего жителя Синельниковского района за совершение государственной измены в условиях военного положения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
СБУ успешно задержали злоумышленника во время спецоперации на территории Днепропетровщины в мае 2023 года. Оказалось, что российским агентом стал житель Синельниковского района, которого в июле 2022 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб после антиукраинских публикаций задержанного на прокремлевских Телеграмм-каналах.
44-летний злоумышленник для россии фиксировал направления полетов боевых самолетов Вооруженных Сил Украины, пытаясь установить их классификацию и расположение аэродромов.
Он также изучал локации логистических путей, используемых для поставки оружия и боеприпасов на фронт.
Чтобы следить за перемещением военной техники Сил обороны, злоумышленник обустроил "наблюдательный пункт" в окне собственной квартиры на пятом этаже.
За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла денежное вознаграждение на банковскую карточку жителю Днепропетровщины.
Напомним,
Злоумышленника осудили на 15 лет заключения. Читайте также: "Наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром: СБУ задержала бывшего донецкого таможенника
На Днепропетровщине российский агент осужден за государственную измену на 15 лет заключения
44-летний российский агент из Синельниковского района, которого дистанционно завербовал российский офицер, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Агент фиксировал для России маршруты полетов украинских военных самолетов и отслеживал передвижение военной техники.
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