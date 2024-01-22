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На Дніпропетровщині російський агент засуджений за державну зраду на 15 років ув'язнення

На Дніпропетровщині російський агент засуджений за державну зраду на 15 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 19802 перегляди

44-річного російського агента з Синельниківського району, якого дистанційно завербував російський офіцер, засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Агент фіксував для Росії маршрути польотів українських військових літаків та відстежував пересування військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд призначив 15 років ув'язнення для 44-річного мешканця Синельниківського району за вчинення державної зради в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

СБУ успішно затримали зловмисника під час спецоперації на території Дніпропетровщини в травні 2023 року. Виявилося, що російським агентом став житель Синельниківського району, якого у липні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник фсб після антиукраїнських публікацій затриманого на прокремлівських Телеграм-каналах.

44-річний зловмисник для росії фіксував напрямки польотів бойових літаків Збройних Сил України, намагаючись встановити їх класифікацію й розташування аеродромів.

Він також вивчав локації логістичних шляхів, що використовуються для постачання зброї та боєприпасів на фронт.

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Щоб слідкувати за переміщенням військової техніки Сил оборони, зловмисник облаштував "спостережний пункт" у вікні власної квартири на п’ятому поверсі.

За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала грошову винагороду на банківську картку мешканцю Дніпропетровщини.

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Нагадаємо

Зловмисника засудили на 15 років ув’язнення. Читайте також: "Наводив" російські С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром: СБУ затримала колишнього донецького митника 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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