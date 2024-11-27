На Днепропетровщине оккупанты атаковали с дрона авто спасателей

российские войска атаковали спасателей в Днепропетровской области, повреждено служебное авто, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня днем во время обследования территории после вражеского обстрела в одном из сел Никопольского района, российские войска нанесли прицельный удар по спасателям.

По данным спасателей, в результате сброса боеприпаса из БпЛА, поврежден служебный автомобиль ГСЧС.

Пострадавших среди спасателей нет.

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