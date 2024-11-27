На Днепропетровщине оккупанты атаковали с дрона авто спасателей
Киев • УНН
В Никопольском районе российские войска нанесли прицельный удар по спасателям ГСЧС во время обследования территории. В результате атаки БпЛА поврежден служебный автомобиль, пострадавших нет.
российские войска атаковали спасателей в Днепропетровской области, повреждено служебное авто, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня днем во время обследования территории после вражеского обстрела в одном из сел Никопольского района, российские войска нанесли прицельный удар по спасателям.
По данным спасателей, в результате сброса боеприпаса из БпЛА, поврежден служебный автомобиль ГСЧС.
Пострадавших среди спасателей нет.
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