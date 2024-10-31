Вражеские беспилотники атаковали Полтавщину: в ОВА показали фото и рассказали о последствиях
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов повреждены три жилых дома и хозяйственная постройка в Полтавской громаде. Спасателям удалось спасти двух человек из горящего дома, погибших нет.
Россияне несколько раз атаковали Полтавскую громаду, повреждены жилые дома. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
"Вражескими беспилотниками нанесли удары по гражданской инфраструктуре. В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственная постройка. Спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома. К счастью, обошлось без погибших", - сообщил глава ОВА.
Пронин призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Полтавская громада под атакой врага: что известно31 октября 2024, 18:04 • 10730 просмотров