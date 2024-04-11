На Днепропетровщине ночью сбили 3 вражеских дрона, вечером россияне атаковали Никополь - ОВА

В Днепропетровской области ночью противовоздушная оборона сбила 3 вражеских дрона, накануне вечером российские войска атаковали Никополь беспилотниками и из артиллерии, повредив жилые дома и автомобиль, сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

По его словам, ночью в области работала ПВО.

Этой ночью защитники неба поймали вражеские беспилотники. Сбили над областью 3 БпЛА. Два на Криворожье и один - в Павлоградском районе - написал Лысак в Telegram.

Детали

По словам Лысака, вчера вечером оккупанты трижды били по Никополю дронами. А еще накрыли город артиллерийским огнем. Повреждены 7 частных домов и авто. Люди не пострадали.

На Никопольщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач и частные дома