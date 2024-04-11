КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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На Днепропетровщине ночью сбили 3 вражеских дрона, вечером россияне атаковали Никополь - ОВА
Украинская противовоздушная оборона сбила 3 вражеских беспилотника над Днепропетровской областью, а российские войска атаковали Никополь с беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома и автомобиль, но обошлось без жертв.
В Киевской области ночью рф атаковала объект критической инфраструктуры, произошел пожар - ОВА
Объект критической инфраструктуры в Киевской области был атакован во время массированного ночного воздушного налета с применением беспилотников-камикадзе и ракет, что привело к пожару, который сейчас тушат экстренные службы.
рф нанесла 421 удар по Запорожской области: вражеские атаки повредили энергетический объект
За минувшие сутки враг совершил 421 обстрел 7 населенных пунктов в Запорожской области, повредив ракетным ударом объект энергетической инфраструктуры.
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Национальный банк Украины применяет двойные стандарты деловой репутации, строго соблюдая их для банкиров и игнорируя нарушения со стороны собственных должностных лиц, которые продолжают работать, несмотря на судебные решения и уголовные дела против них.
рф несет потери: 810 военнослужащих убиты, уничтожено 5 танков и 12 бронемашин
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 810 военнослужащих.
За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 78 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 55 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 8 ракетных ударов, 93 авиаудара и 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: сколько людей страдают этим недугом в Украине
Сейчас в мире насчитывается более 4 миллионов людей, страдающих болезнью Паркинсона. Ученые прогнозируют, что к 2040 году их количество достигнет более 14 миллионов, поскольку человечество стремительно стареет.
российские атаки повредили электростанции ДТЭК, пострадала энергетическая инфраструктура
российские войска атаковали и повредили оборудование на двух теплоэлектростанциях ДТЭК в Украине.
Силы ПВО отбили атаки дронов, но не обошлось без вражеских попаданий - Гуменюк
Силы противовоздушной обороны эффективно сработали против атак беспилотников ночью, но на открытой местности все же было несколько вражеских попаданий, последствия которых выясняются, сообщила Наталья Гуменюк.
Сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерей
Международный день освобождения узников нацистских концлагерей установлен в честь восстания в одном из самых страшных немецких концлагерей - Бухенвальде, которое произошло 11 апреля 1945 года.