На Никопольщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач и частные дома

В течение суток, 10 апреля, российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Никопольщина. Райцентр, Мировская и Покровская сельская громады. В течение дня они страдали от вражеских атак. Дважды агрессор ударил из артиллерии, направил полдесятка БпЛА - рассказал Лысак.

В результате российских атак изуродованы пятиэтажка, три частных дома, здание, которое не эксплуатируется, столовая, линия электропередач. Также была повреждена хозяйственная постройка, еще одна - разрушена.

Во время обстрелов также враг повредил легковушку и автобус, а еще одна машина - уничтожена пожаром.

Вколотили дроном-камикадзе российские войска и по Апостоловской громаде Криворожского района. Последствия устанавливаются - подытожил глава ОВА.

По предварительным данным в результате вражеских обстрелов жертв и погибших нет.

Напомним

Российские войска накануне вечером продолжили атаковать Никопольщину в Днепропетровской области, 6 раз нанесли удары беспилотниками и артиллерией, повредив медицинское учреждение и частный дом, обошлось без жертв.

На Днепропетровщине уничтожили вражеский БПЛА