В Черниговской области враг за сутки обстрелял три громады, применил FPV-дрон: зафиксировано 75 взрывов

Российские войска в течение суток восемь раз обстреляли три громады в пограничье Черниговской области из различных видов оружия, в том числе применили FPV-дрон, вызвав 75 взрывов. Об этом сообщило в четверг Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска в восьми случаях нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 75 взрывов", - сообщили в представительстве в Facebook.

Как сообщается, зафиксировано:

Новгород-Северская громада: 30 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Гремяч, Ясная Поляна и Бучки.

Семеновская громада: 33 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 82 мм и 120 мм и) и 1 взрыв (приход, вероятно, FPV-дрон), в направлении н.п. Леонивка, Янжуловка, Костобобров и Мхи.

Сновская община: 11 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Хреновка и Клюсы.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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