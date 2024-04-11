россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало 48 взрывов

В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, 7 пострадавших, под завалами могут быть еще люди - Вилкул

В квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого пострадали 7 человек, 2 из которых были госпитализированы, и был нанесен значительный ущерб зданию.