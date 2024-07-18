Киев • УНН
Российские войска атаковали приграничье Черниговской области, вызвав 59 взрывов. Обстрелы повредили ЛЭП в Воробьевке и привели к возгоранию леса, но информации о жертвах нет.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали приграничье Черниговской области с помощью FPV- дронов, минометов и ствольной артиллерии, что привело к 59 взрывам, сообщили в четверг в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
"В течение суток российские войска нанесли удары FPV- дронами, из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 59 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.
Как указано, фиксировали вражеские удары в трех общинах:
В результате вражеского обстрела повреждена ЛЭП в н.п. Воробьевка и произошло возгорание лесного массива.
"Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована", - говорится в сообщении.
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