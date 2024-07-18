Российские войска за прошедшие сутки атаковали приграничье Черниговской области с помощью FPV- дронов, минометов и ствольной артиллерии, что привело к 59 взрывам, сообщили в четверг в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

"В течение суток российские войска нанесли удары FPV- дронами, из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 59 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.

Как указано, фиксировали вражеские удары в трех общинах:

Новгород-Северская: 18 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии, FPV-дронов и минометов 120 мм) в направлении н.п. Михальчина Слобода и Воробьевка.

В результате вражеского обстрела повреждена ЛЭП в н.п. Воробьевка и произошло возгорание лесного массива.

Семеновская община: 20 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Карповичи, Прогресс, Архиповка и Блешня.

Сновская община: 21 взрыв (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Хреновка.

"Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована", - говорится в сообщении.

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