На ЧАЭС спасатели ликвидировали последствия удара российского дрона
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС ликвидировали последствия удара российского беспилотника по Арке нового безопасного конфаймента ЧАЭС. Радиационный фон остается в норме, однако повреждения конструкции требуют дополнительного исследования.
Сегодня в 12 часов этот процесс тления в результате удара БПЛА рф удалось остановить. Радиационная ситуация неизменна, подразделение ГСЧС будет дежурить далее.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Чрезвычайная ситуация на Чернобыльской АЭС ликвидирована
Светлана Гринчук, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов:
14 февраля около двух часов ночи россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью Арку нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. После ликвидации пожара наполнитель защитной оболочки Арки НБК продолжал тление.
Министр защиты окружающей среды отметила, что сегодня в 12 часов этот процесс удалось остановить. Радиационная ситуация неизменна и находится под постоянным контролем. На территории станции и далее будет дежурить подразделение ГСЧС и продолжатся радиационный и тепловизионный мониторинги.
Дополнение
Глава Минприроды подчеркнула, что в следующий период времени необходимо будет провести "качественный анализ повреждения Арки НБК и восстановить ее функционирование"
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