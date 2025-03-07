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На ЧАЭС спасатели ликвидировали последствия удара российского дрона

Киев • УНН

 • 15997 просмотра

Спасатели ГСЧС ликвидировали последствия удара российского беспилотника по Арке нового безопасного конфаймента ЧАЭС. Радиационный фон остается в норме, однако повреждения конструкции требуют дополнительного исследования.

На ЧАЭС спасатели ликвидировали последствия удара российского дрона

Сегодня в 12 часов этот процесс тления в результате удара БПЛА рф удалось остановить. Радиационная ситуация неизменна, подразделение ГСЧС будет дежурить далее.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Чрезвычайная ситуация на Чернобыльской АЭС ликвидирована

- говорится в сообщении.

Светлана Гринчук, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов: 

14 февраля около двух часов ночи россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью Арку нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. После ликвидации пожара наполнитель защитной оболочки Арки НБК продолжал тление.

Министр защиты окружающей среды отметила, что сегодня в 12 часов этот процесс удалось остановить. Радиационная ситуация неизменна и находится под постоянным контролем. На территории станции и далее будет дежурить подразделение ГСЧС и продолжатся радиационный и тепловизионный мониторинги.

Дополнение

Глава Минприроды подчеркнула, что в следующий период времени необходимо будет провести "качественный анализ повреждения Арки НБК и восстановить ее функционирование"

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА04.03.25, 11:59 • 32946 просмотров

Игорь Тележников

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