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На ЧАЕС рятувальники ліквідували наслідки удару російського дрону

Київ • УНН

 • 15998 перегляди

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки удару російського безпілотника по Арці нового безпечного конфайнменту ЧАЕС. Радіаційний фон залишається в нормі, проте пошкодження конструкції потребують додаткового дослідження.

На ЧАЕС рятувальники ліквідували наслідки удару російського дрону

Сьогодні о 12 годині цей процес тління внаслідок удару БПЛА рф вдалося зупинити. Радіаційна ситуація незмінна, підрозділ ДСНС чергуватиме надалі.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міндовкілля.

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

- ідеться у дописі. 

Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля та природних ресурсів повідомляє: 

14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною Арку нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки Арки НБК продовжував тління.

Міністр захисту довкілля зазначила, що сьогодні о 12 годині цей процес вдалося зупинити. Радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем. На території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги.

Доповнення

Очільниця Міндовкілля наголосила, що у наступний період часу необхідно буде провести "якісний аналіз пошкодження Арки НБК та відновити її функціонування"

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